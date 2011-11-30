Донецький четвертокласник двічі «мінував» свою школу

Міліція в Донецьку встановила, що учень 4-го класу двічі підряд повідомляв про “замінування” своєї школи №115.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького міськвідділу міліції.

24 листопада о 12.30 на телефон «102» надійшов дзвінок про те, що в школі №115 закладена міна. На місце події терміново виїхали всі служби, з будівлі було евакуйовано 1119 дітей. Вибухотехніки і працівники МНС обстежили навчальний заклад, але вибухового пристрою не виявили.

У міліції зазначили, що довго шукати жартівника не довелося – він з’явився сам: 28 листопада близько 12.00 він зателефонував на номер «102» і сказав: «Якщо не приїде міліція, тоді все злетить у повітря».

Четвертокласник зізнався, що таким чином він вирішив зірвати заняття в школі, оскільки обидва рази не зробив домашнє завдання.