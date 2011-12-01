Томенко: Янукович пішов проти конституційної більшості

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що саме через велике аграрне лобі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував закон "Про органічне виробництво", підтриманий конституційною більшістю парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови ВР, про це М.ТОМЕНКО заявив у Полтавській області під час ознайомлення з роботою господарства "Агроекологія" Шишацького району та зустрічі з колективом господарства, який очолює Герой України Семен АНТОНЕЦЬ.

"Розвиток продукції органічного виробництва не вигідний великому аграрному бізнесу, який зацікавлений виробляти велику кількість продукції, яка, м’яко кажучи, не дуже якісна, але дешева, і не мати конкурентів з боку якісної натуральної продукції", - сказав М.ТОМЕНКО.

На думку віце-спікера, потенціал України, особливо за нинішніх обставин, в частині органічного виробництва є надвеликим.

М.ТОМЕНКО вважає, що ця діяльність може зацікавити малий та середній бізнес, фермерські господарства.

"Не сьогодні, так завтра влада зрозуміє, що треба піти на узаконення та підтримку аграрного бізнесу і не годувати націю дешевою і неякісною продукцією, а максимально використовувати потенціал сільського господарства і наші можливості забезпечити країну передовсім якісною продукцією сільського господарства",- переконаний М.ТОМЕНКО.