Міліціонерів Дніпропетровська посадили на нові колеса
35 спецавтомобілів Ssang Yong
Сьогодні голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр ВІЛКУЛ вручив правоохоронцям Дніпропетровська 35 нових спецавтомобілів Ssang Yong.
Про це повідомляє ІА «МІСТ-ДНІПРО».
Вручення автомобілів відбулося в рамках регіональний програми «Безпечне місто». Програма передбачає створення в області єдиної регіональної системи безперервного патрулювання вулиць у містах області.
Нові патрульні автомобілі, обладнані бортовими комп'ютерами з GPS-навігацією, приладами прийому-передачі миттєвих повідомлень і засобами стільникового зв'язку, надійшли в користування 8 райвідділів і 27-го полку патрульної служби Дніпропетровського міського управління ГУ МВС. GPS-навігація дає змогу відстежувати патрульні машини, які несуть чергування в різних частинах міста, і направляти найближчу на місце вчинення злочину.
«Для ефективного виконання завдань з охорони громадського порядку міліційні підрозділи повинні бути забезпечені сучасним автотранспортом, оснащені необхідним устаткуванням, надійним радіозв'язком, системою комп'ютерного обліку правопорушників та іншими новітніми технологіями. Забезпеченість підрозділів міліції спецзасобами була б значно нижча без допомоги керівництва органів державної влади і тієї роботи, яку здійснює команда губернатора», - заявив начальник ГУ МВС у Дніпропетровській області, генерал-майор міліції Віктор БАБЕНКО.
В ході реалізації регіональної програми «Безпечне місто» за півтора роки правоохоронці регіону одержали 96 нових патрульних спецавтомобілів. Зокрема, торік підрозділи органів внутрішніх справ Дніпродзержинська і Кривого Рогу одержали 33 сучасних патрульних автомобілі, цього року 20 таких автомобілів було передано Дніпродзержинському, Нікопольському, Новомосковському і Павлоградському ГУВС. Ще вісім спецавтомобілів для патрулювання обласного центру одержала Муніципальна гвардія Дніпропетровська.
Як зазначив О.ВІЛКУЛ, «програма «Безпечне місто» - це комплексний підхід до підвищення рівня правопорядку на вулицях наших міст і районів. Вона включає забезпечення органів правопорядку новими сучасними спецавтомобілями і передбачає вдосконалення системи диспетчеризації відповідно до світових стандартів. Від матеріально-технічного забезпечення залежить ефективність роботи правоохоронних органів, а отже, безпека наших жителів». Завдяки заходам, реалізованим у рамках програми, з початку року в області майже на 7,5% збільшилася кількість розкритих злочинів, а також на 20% знизився рівень злочинності, повідомив губернатор.
Проект реалізовується без залучення бюджетних коштів, за рахунок коштів соціально відповідального бізнесу.