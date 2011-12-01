Ландік вимагає відкрити на свою жертву справу за «спробу вбивства»

Роман Ландік сьогодні в ході судового засідання у справі про побиття дівчини в ресторані «Баккара» заявив, що просить притягти до кримінальної відповідальності Марію Коршунову за спробу вбивства, хуліганські дії і псування майна, - передає кореспондент «Луганск.Комментарии».

«Постраждалий» син нардепа в своїй заяві відзначив, що Коршунова нанесла йому тілесні ушкодження, зокрема, лікар підтвердив травму голови, струс мозку, йому накладали шви. Також, за його словами, дівчина зіпсувала йому одяг.

Ландік заявив про збиток: майка – більше 2 тис. грн, джинси більше 4 тис. грн, і кеди, за його словами, «теж недешеві».

Також у своїй заяві Роман Ландік звинуватив Марію Коршунову в тому, що вона, нібито, чинить тиск на свідків.

Також він додав, що «якщо Заєць (свідок у справі, подруга Коршунової) не одумається», то він зробить ще одну заяву, в якій він розповість, як вона «била його у вже нанесену рану», і що у неї в свідченнях є розбіжності.

Сьогодні ж в ході суперечки, що виникла в залі суду, Роман Ландік заявив Марії Коршуновій, що, на його думку, він мав повне право тягати її за волосся, «мав право навіть прибити, і ноги переламати». І на додачу до цього з обуренням цікавився у судді, чому дівчина «досі на волі»?