Як потрапити з Одеси до Ізмаїла

Кабінет міністрів України доручив Міністерству транспорту і зв`язку, Міністерству фінансів та Одеській обладміністрації розробити пропозиції щодо будівництва залізничної лінії, що з`єднає порт Рені з основною залізничною магістраллю Одеса-Ізмаїл. Про це сказано в розпорядженні Кабміну N606-р від 1 серпня ц.р. про схвалення плану заходів щодо виконання в період до 2010 року Комплексної програми затвердження України як транзитної держави в 2002-2010 роках. Текст розпорядження розміщений на сайті Верховної Ради.

Згідно повідомленню, розробка пропозицій має бути завершена до 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України відмінив постанову про будівництво залізничної гілки Ізмаїл-Рені.

Згідно з постановою (№1267 від 31 серпня 2006 р.), призупинено дві постанови уряду: №1007 від 26 липня 2006 р. «Про будівництво залізничної лінії Ізмаїл-Рені» і №1082 від 3 серпня 2006 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 26 липня 2006 р. №1007».

Раніше Кабмін своєю постановою (№1007 від 26 липня ц.р.) доручив «Укрзалізниці» здійснити фінансування даного будівництва. Згідно з постановою, Кабмін, зокрема, доручив «Укрзалізниці» здійснювати фінансування витрат з розробки техніко-економічного обгрунтування, проектування і початку робіт з будівництва залізничної лінії за рахунок коштів залізниць, які прямують на приріст активів підприємств; чистого прибутку залізниць, одержаному понад передбачених фінансовим планом на 2006 рік обсягів; додаткових кредитних ресурсів.

Кабмін визначив замовником будівництва залізничної лінії Ізмаїл-Рені Одеську залізницю.

Разом з тим, Кабмін делегував Мінтрансзв’язку право на затвердження техніко-економічного обгрунтування і проекту будівництва залізничної лінії.

Крім того, Кабмін доручив Мінтрансзв’язку, Мінфіну і Мінекономіки під час формування фінансового плану «Укрзалізниці» і проекту Державного бюджету України на 2007 рік внести пропозиції щодо визначення джерел фінансування будівництва залізничної лінії.

Постановою №1082 від 3 серпня 2006 р. уряд звільнив «Укрзалізницю» від ряду відрахувань до Державного бюджету через витрати на будівництво залізничної гілки Ізмаїл-Рені.

Ізмаїл-Рені в обхід Молдови мала зв`язати Одесу з Рені та Ізмаїлом. Таким чином, мали вирішитися всі соціальні питання, пов`язані з Придністров`ям, - невчасний рух потягів, обмеження за митними, прикордонними процедурами, а крім того, - це економічний поштовх розвитку портів Рені та Ізмаїл. Загальна вартість будівництва залізниці мала скласти близько 1,2 млрд. грн.