Литвин: не варто поспішати з продажем землі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що необхідно обережно підходити і до питань референдуму щодо земельної реформи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, В.ЛИТВИН під час засідання консультативної ради з питань місцевого самоврядування, участь у якому також взяли урядовці, сказав: «Референдум може бути, але як розпорядитися його результатами?».

Він наголосив, що важливою буде не стільки дата прийняття нового закону про ринок земель, скільки його суть.

Серед найбільш актуальних питань учасники засідання відзначили необхідність створення державного іпотечного банку землі, визначення землі ціноутворюючим фактором у аграрній сфері.

“Неоднозначним були й питання продажу та оренди землі. Як прозвучало на засіданні, представники обласних рад західних регіонів України висловили окрему думку: близько 80% опитаних громадян їхньої місцевості висловлюються проти продажу землі і вважають це шляхом до зубожіння селянства”, - йдеться у повідомленні.

В.ЛИТВИН у цьому контексті наголосив на необхідності зробити процеси у земельній сфері цивілізованими. «Не варто поспішати і приймати механічні рішення», - сказав він і додав, що необхідно «відкласти політичні гасла і зробити так, щоб виграли люди».

Як нагадав В.ЛИТВИН, за останні роки більше 575 сіл були зняті з обліку. За його словами, “землі цих населених пунктів потрібно повертати до життя”.

Консультативна рада з питань місцевого самоврядування рекомендувала Комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин узагальнити пропозиції та зауваження, внесені на засіданні, для подальшого використання під час підготовки відповідного законопроекту, забезпечити підготовку концептуальних змін щодо вирішення питань розмежування земель державної та комунальної власності на законодавчому рівні.

При цьому комітет має вивчити питання необхідності розробки програми солідарного фінансового забезпечення і поетапного здійснення розмежування земель державної та комунальної власності до 2020 року.

Міністерству аграрної політики та продовольства рекомендовано налагодити робочі контакти з органами місцевого самоврядування у ході здійснення заходів, спрямованих на формування ринку земель сільськогосподарського призначення, забезпечувати контроль за використанням та охороною земель.