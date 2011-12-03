«Беркут» штурмував будинок священика, де засів злочинець

У райцентрі Роздільна Одеської області для затримання зловмисника, який забарикадувався в будинку священика, бійцям спецпідрозділу «Беркут» довелося штурмувати будівлю.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань зв`язків з громадськістю УМВС України в Одеській області, до священика звернувся по допомогу 36-річний чоловік, який прибув в Роздільну у пошуках роботи.

«Гість розповів, що в дорозі втратив документи і речі. Сім`я священика, пожалівши гостя, нагодувала його і запропонувала відпочинок у сторожці. Проте декілька хвилин по тому, коли подружжя збиралося піти з дому у справах, до них прибіг скривавлений сусід і повідомив, що гість напав на нього і завдав ножового поранення. Постраждалому негайно викликали швидку і повідомили про події в міліцію», - йдеться в повідомленні.

Озброєний ножем і сокирою зловмисник забарикадувався в одному з приміщень і відмовився здаватися групі захоплення «Беркута». Коли двері відчинили, він «накинувся на працівників міліції, завдаючи ударів сокирою по титанових щитах співробітників міліції. Лише після травматичного поранення в ногу з пістолета для відстрілу гумових зарядів злочинця вдалося нейтралізувати і госпіталізувати під конвоєм у районну лікарню».

Прокурор Роздільнянського району визнав дії працівників міліції правомірними, відзначили в міліції. Слідчий порушив кримінальну справу за фактом замаху на завдання тяжкого тілесного ушкодження і насильства щодо працівника правоохоронного органу. З`ясовуються мотиви збройного нападу зловмисника на жителя села Розаліївка Роздільнянського району.