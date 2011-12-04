На пожежу в Луцьку зібралося 300 «ґав»

У Луцьку триває ліквідація пожежі в Центральному універмазі.

Як передає кореспондент УНІАН, на місці події працюють 7 пожежних автомобілів, знаходяться карети «швидкої допомоги». Прибули представники влади, керівництво правоохоронних органів та МНС у Волинській області.

За свідченнями очевидців, пожежа спалахнула близько 11-ї години. На першому поверсі зі щитового блоку почав йти дим, який дуже швидко поширився по всьому першому поверху. Людей терміново евакуювали.

Також, за свідченнями очевидців, з верхніх поверхів декількох людей спустили по пожежній драбині. Наразі відомо, що ніхто не постраждав.

Зараз пожежники залили водою перший поверх, а на другому та третьому поверхах вибивають віконне скло, щоб провітрити приміщення, яке залишається дуже задимленим.

Поки офіційних коментарів щодо версій виникнення пожежі ніхто не озвучує.

Навколо ЦУМу зібралося понад 300 осіб, які спостерігають за діями МНСників, рух вулицями навколо ЦУМу заблоковано.