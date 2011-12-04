На центральній площі Севастополя іномарка збила на смерть жінку
15:47, 04 грудня 2011Суспільство
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Авто знесло шлагбаум і заїхало на клумбу
У Севастополі на площі Нахімова близько половини восьмої ранку неділі 25-річний водій автомашини КІА здійснив наїзд на дорожнього працівника комунального підприємства, жінку 1935 року народження.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління ДАІ у місті Севастополі, від отриманих під час ДТП травм жінка померла на місці.
Автомобіль після того, як збив людину, продовжив рух і здійснив наїзд на квіткові клумби та шлагбаум.
За даним фактом проводиться перевірка.
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