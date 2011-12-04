На центральній площі Севастополя іномарка збила на смерть жінку

У Севастополі на площі Нахімова близько половини восьмої ранку неділі 25-річний водій автомашини КІА здійснив наїзд на дорожнього працівника комунального підприємства, жінку 1935 року народження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління ДАІ у місті Севастополі, від отриманих під час ДТП травм жінка померла на місці.

Автомобіль після того, як збив людину, продовжив рух і здійснив наїзд на квіткові клумби та шлагбаум.

За даним фактом проводиться перевірка.