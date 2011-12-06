Голова Нацбанку пояснив інвесторам, що буде з валютними резервами

Випуск інвестиційних монет і «золотих» сертифікатів за кілька років дозволить залучити у населення 10 млрд. дол.

Про це заявив голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ під час зустрічі з іноземними представниками інвестиційних компаній і фондів 1 грудня, повідомляється на офіційному сайті НБУ.

"По-перше, випуск лише двох інструментів - інвестиційних монет і "золотих" сертифікатів упродовж кількох років має абсорбувати більш як 10 млрд. дол. з тих 50-70 млрд. дол., які зараз перебувають на руках у населення. По-друге, облігації внутрішньої державної позики, які найближчим часом будуть випущені урядом і розраховані на фізичних осіб, також дозволять нам залучити до золотовалютного резерву України частину коштів населення, які на сьогодні не беруть участі в економічних процесах і перебувають поза банками", - відзначив С.АРБУЗОВ.

За словами голови Нацбанку, на сьогодні вдалося утримати стабільність курсу національної валюти і не втратити резерви. "Якщо не буде нерозуміння із зовнішніми інвесторами і панічних настроїв у внутрішніх інвесторів, резерв буде зростати. З початку року до України надійшло майже 14 млрд. дол. США. Тобто навіть сьогодні, коли у всьому світі складна економічна ситуація, ми маємо приплив валюти до країни", - сказав він і зазначив: "Згідно з попередніми даними, попит населення України на іноземну валюту становить близько 10 млрд. дол. на рік. Тому, якщо зменшити цей попит хоча б наполовину, то ще 5 млрд. дол. додатково потрапить до резервів. Крім того, коли ми перейдемо на сплату за газ у рублях, то ще 8 млрд. дол. залишиться в золотовалютному резерві країни".

С.АРБУЗОВ зазначив, що НБУ чекає відновлення зростання золотовалютних резервів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України планує почати випуск інвестиційних монет у середині грудня. Дохідність монет формуватиметься, виходячи із зростання або падіння вартості золота на світовому ринку.

Крім того, Нацбанк має намір почати випуск інвестиційних сертифікатів, які також прив'язані до вартості золота, але відрізнятимуться від монет ширшими можливостями. Перші розміщення сертифікатів можуть відбутися вже наприкінці грудня.

Довідка УНІАН. Згідно з даними Національного банку України, міжнародні валютні резерви в жовтні 2011 року скоротилися на 2,3%, або на 0,788 млрд. дол. – до 34,162 млрд. дол.

Також повідомляється, що на 1 листопада в структурі резервів 32,492 млрд. дол. становила іноземна валюта, резервна позиція в МВФ – 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення – 111,45 млн. дол., золото – 1,452 млрд. дол.

Голова НБУ С.АРБУЗОВ не виключає, що обсяг золотовалютних резервів до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол.