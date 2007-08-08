Помер колишній учасник групи «Акваріум» (фото)
Сергію Щуракову було 46 років
Учора ввечері стало відомо про раптову смерть лідера групи "Оркестр Вермішель" (Vermicelli Orchestra) акордеоніста Сергія Щуракова. Про смерть музиканта повідомило видання NEWSmusic.ru.
Сергій Щураков, широко відомий за роботою в "Акваріумі" і "Поп-механіці", помер на 47 році життя. Смерть наступила близько трьох годин ранку 7 серпня в лікарні НДІ швидкої допомоги м. С-Петербурга, куди Щуракова доставили тиждень тому з діагнозом гострий гангренічний апендицит. "Йому була зроблена термінова успішна операція. Справа йшла до одужання, родичі хотіли забрати його додому. Проте в неділю у музиканта відкрилася виразка 12-палої кишки, і у понеділок йому зробили другу операцію. Проте, як наслідок операції, у нього стався набряк легенів в загостреній формі, повітря перестало надходити в легеневу тканину, і музикант раптово помер", йдеться в повідомленні. За словами друга покійного, гітариста Іллі Розовського, похорони, швидше за все, відбудуться завтра, 9 серпня, на Волховському кладовищі Санкт-Петербурга.
Сергій Щураков – композитор, музикант – народився в 1960 році в Ленінграді. Вчився грі на баяні і композиції спочатку в музичній школі, а потім в Музичному училищі ім. Мусоргського. Працював в різних оркестрах, в Ленконцерті, викладав у музичній школі, був концертмейстером у Музичному училищі їм. Мусоргського і в Інституті культури. У 1987-1997 роках був учасником групи "Акваріум" (у 1991-1992 "БГ-бенд"), попутно граючи в проекті Сергія Курьохіна "Поп-механіка" і групі Дюші Романова "Трилисник". У середині 1990-х заснував власну групу Vermicelli Orchestra.