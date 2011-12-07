У Маріуполі чоловік намагався продати 12 бойових гранат

У м. Маріуполі Донецької області затримано чоловіка, який намагався продати 12 бойових гранат

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Маріупольського міськуправління міліції.

У повідомленні зазначається, що оперативникам вдалося встановити, що житель Кіровоградської області привіз до портового міста цілий арсенал боєприпасів з метою збуту. Він транспортував вибухонебезпечний вантаж на особистому автомобілі. Заздалегідь фігурант домовився з покупцем по телефону і останній призначив йому зустріч в одному з районів міста Маріуполя. Але, коли той, хто збував снаряди, прибув в обумовлене місце, замість замовника там на нього чекали співробітники міліції.

За словами начальника Маріупольського міськуправління міліції Олександра БУГАЯ, враховуючи ступінь можливої небезпеки, було вжито всіх необхідних заходів, щоб під час операції із затримання зловмисника не постраждали ні випадкові перехожі, ні особовий склад. Адже в салоні машини знаходилася солідна партія вибухонебезпечних предметів: 10 гранат Ф-1 і дві гранати - РГД-5. У всіх, окрім однієї, запали були від’єднані, а це означає, що достатньо було необережного руху, щоб прогримів вибух, зазначив правоохоронець. Він додав, що розліт осколків гранати Ф-1 досягає близько 200 метрів.

Як пояснив затриманий, він був упевнений в тому, що його «товар» не представляє небезпеки. Тридцятирічний підозрюваний запевняє, що слабо орієнтується у вартості гранат, і говорить, що йому просто надійшла вигідна пропозиція: за кожну гранату по 400 гривень. Гроші, виручені від їх продажу, планував витратити на побутові потреби.

Затриманий повідомив, що боєприпаси зберігалися у бабусі в Кіровоградській області. Тому співробітники міліції, сумніваючись в чесності затриманого, терміново виїхали у відрядження з метою остаточної ліквідації можливого каналу постачання в місто вибухових речовин. За місцем проживання підозрюваного відряджено групу оперативних співробітників разом зі слідчим для проведення обшуку.

Обласна експертиза визнала вилучені снаряди бойовими. В процесі полігонних випробувань ці гранати були знешкоджені шляхом вибуху.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України – «зберігання і збут боєприпасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, говориться в повідомленні.