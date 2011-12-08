Нацбанк отримає золото, зброю і звільнення від податків

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо окремих питань діяльності Національного банку України).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 264 із 299 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом пропонуються зміни до Закону "Про Національний банк України", якими передбачено, що відомча охорона має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби активної оборони і бойову вогнепальну зброю в порядку, передбаченому Законом "Про міліцію". Даним законопроектом фактично дозволяється заступнику голови Національного банку України та керівнику структурного підрозділу, який за посадою входить до складу Правління Національного банку, здійснювати функції з управління об'єктами державної власності.

Крім того, законопроектом вносяться зміни до статті 42 Закону України "Про Національний банк України", яка, зокрема, доповнюється нормою щодо здійснення Національним банком для забезпечення виконання покладених на нього функцій діяльності, пов'язаної з розвідкою, видобутком, виробництвом та використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів. Стаття 48 Закону України "Про Національний банк України" доповнюється нормою щодо права Національного банку використовувати золотовалютні резерви на витрати по операціях із забезпечення його діяльності в межах сум, передбачених кошторисом доходів та витрат Національного банку;

Статтю 71 Закону України "Про Національний банк України" пропонується доповнити нормою щодо нерозповсюдження обмежень стосовно діяльності Національного банку України на виробничу діяльність Банкнотно-монетного двору, фабрики банкнотного паперу та Державної скарбниці України, яка здійснюється відповідно до положень, затверджених Правлінням НБУ.

У статті 4 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" пропонується встановити, що брухт дорогоцінних металів у будь-якому вигляді першочергово пропонується Національному банку України та Міністерству фінансів України.

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Верховна Рада України також ухвалила у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо оподаткування операцій з дорогоцінними металами за участю Національного банку України).

За це рішення проголосували 266 з 298 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходи фізичних осіб від проданого Національному банку України брухту дорогоцінних металів, а також звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання Національному банку України дорогоцінних металів.

Як зазначено у пояснювальній записці, внесення запропонованих законопроектом змін дозволить Національному банку України щорічно отримувати близько 1 тонни золота до золотовалютних резервів.

Іншим суттєвим джерелом поповнення золотовалютних резервів може бути налагодження самостійного видобування дорогоцінних металів підприємствами для Національного банку України. Відповідно, законопроект передбачає звільнення від оподаткування податком на додану вартість послуг, пов’язаних із розвідкою, видобутком, виробництвом та використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів.

З метою забезпечення компенсації втрат Державного бюджету від недонадходження вищезазначених сум податків законопроектом передбачається встановити, що іноземні монети з дорогоцінних металів є об’єктом оподаткування податком на додану вартість. За даними Національного банку України, тільки золотих іноземних монет було ввезено в Україну у 2006 році на суму більше 15 млн.грн., у 2007 році – на суму 15 млн.грн., у 2008 році – більше 23 млн.грн., у 2010 – більше 33 млн.грн. Сума неотриманого державою податку на додану вартість склала близько 18 млн.грн.

З метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, підтримки цінової стабільності в державі Національним банком України запроваджуватимуться в обіг боргові зобов’язання власної емісії як додатковий інструмент регулювання грошової маси. З метою заохочення, насамперед, населення в придбанні таких цінних паперів, законопроектом передбачається звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій з борговими зобов’язаннями, емітованими Національним банком України. Застосування такої пільги зменшить витрати Національного банку України за такими фінансовими інструментами. Водночас, цінова привабливість таких цінних паперів, як результат застосування податкової пільги, дозволить вилучити вільні кошти та спрямувати їх через банківську систему в економіку України.