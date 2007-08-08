У Ющенка пропонують лишити тільки 1/4 від депутатських пільг

Скорочення пільг для народних депутатів України зекономить у бюджеті близько 300 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента керівник Служби забезпечення зв’язків з Верховною Радою та Кабінетом Міністрів Ян БЕРНАЗЮК.

«Якщо 400 млн. грн. пов’язано з пільгами та привілеями народних депутатів, то якщо ми скоротимо на 70-80%, ця сума вимірюватиметься у близько 300 млн. грн.», - сказав він.

Я.БЕРНАЗЮК зазначив, що в бюджеті на 2007 рік на утримання ВР передбачено 720 млн. грн. За його словами, впродовж 2005-2006 років видатки на утримання парламенту збільшувались щороку на 20%. Він підкреслив, що найбільш коштовною пільгою для депутатів є право на отримання квартири або відповідної компенсації.

За його словами, у ВР IV скликання квартиру або компенсацію отримало 219 народних депутатів, що є дискримінацією порівняно з іншими громадянами України, які потребують поліпшення житлових умов.

Також, за словами Я.БЕРНАЗЮКА, необгрунтованим є право депутата витрачати на лікування впродовж 40 днів 800 грн.

Я.БЕРНАЗЮК зазначив, що є соціально несправедливою норма закону, яка гарантує народним депутатам пенсію, що у 40 разів перевищує мінімальну пенсію і становить у середньому 15 тис. грн.

Крім того, за його словами, слід внести зміни до законодавства, якими передбачити обов’язкове щорічне подання декларації про свої доходи та майновий стан членів своїх родин для Президента України, членів Кабінету Міністрів та народних депутатів. Я.БЕРНАЗЮК наголосив, що на сьогодні відсутній механізм притягнення до відповідальності за порушення цієї норми закону.

Водночас він зазначив, що ряд пільг для депутатів має бути збережено. Зокрема, це стосується компенсації витрат, пов’язаних із зв’язком, витрати на помічників. Також має бути збережений автопарк, хоча і скорочений на 80%. За словами Я.БЕРНАЗЮКА, зараз у автопарку ВР на сьогодні є 300 автомобілів.