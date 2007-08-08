Азарову не дають спокою лаври Тимошенко?

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ сподівається, що торги по Одеському припортовому заводу транслюватимуться в телеефірі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що затверджені на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів умови продажу підприємства «відкривають дорогу до відкритого конкурсу». «Ми повністю відійшли від вимог, які могли б бути виписані під якогось конкретного покупця. Будь-яке підприємство і будь-який інвестор може брати участь в цьому конкурсі», - сказав він.

М.АЗАРОВ підкреслив, що ОПЗ є надзвичайним об`єктом для будь-якого інвестора, враховуючи те, що виставляється на продаж разом з перевалочним комплексом.

При цьому він зазначив, що уряд розраховує «на значну суму» від приватизації ОПЗ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив умови приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод».

Стартова ціна підприємства становить 2,5 млрд. грн. Продаж намічений на перші числа жовтня.

26 липня Кабінет Міністрів повернув Фонду державного майна України проект комплексних умов з продажу 99,52% акцій Одеського припортового заводу через те, що умови продажу містили пункти, які могли тлумачитись як «прописані під конкретного покупця».

Нагадаємо, Фонд держмайна 14 травня 2007 року затвердив конкурсну комісію з проведення конкурсу з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ). Тоді 99,52% держпакет акцій заводу для продажу на конкурсі було оцінено в 1 млрд. 444 млн. 221 тис. 270 грн.

Спочатку приватизація ОПЗ планувалася на вересень.

25 липня в інтерв`ю УНІАН перший заступник голови Фонду державного майна України Віктор ПЕТРОВ повідомив, що приватизація Одеського припортового заводу, запланована раніше на вересень, перенесена на жовтень. Він пояснив, що перенесення термінів пов`язане з тим, що ще не затверджений порядок приватизації підприємства.

Він також уточнив, що стартова ціна ОПЗ планується на рівні 2,5 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Останні три роки близько 88% виробленої заводом продукції експортується: аміак - до Бельгії, США і Франції, карбамід - до Швейцарії, Бельгії, США і Німеччини.

100% пакет акцій ВАТ знаходиться в управлінні Фонду держмайна.