Арбузов не збирається міняти долари з резерву на рублі

Україна не використовуватиме долари з резерву Національного банку України для конвертації в рублі для розрахунку НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» за придбаний газ.

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова НБУ Сергій АРБУЗОВ.

«Я не збираюся міняти долари, що перебувають в золотовалютному резерві, для того щоб купити рублі», - сказав С.АРБУЗОВ.

Він зазначив, що припущення про те, що для придбання рублів будуть використані долари ЗВР, є помилковими.

Він також повідомив, що в додатковій угоді до контракту на придбання російського газу, підписаній на початку грудня, не зафіксована пропорція щодо сплати рублями і доларами за газ. Валюта для сплати, відзначив С.АРБУЗОВ, згідно з додатковою угодою, визначатиметься виходячи з можливості НАК «Нафтогаз України».

«Все визначатиме «Нафтогаз». У нього є така можливість. Це не обов`язок, це його можливість – платити в рублях чи доларах. Такі умови для країни явно виграшні», - сказав С.АРБУЗОВ.

Він повідомив, що рублі для оплати братимуться з внутрішнього ринку.

«Сьогодні товарообіг між Україною і Росією більш як 50 млрд. дол. Якщо хоча б на 10% перевести розрахунки в рублях, нам вистачить абсолютно спокійно сплатити імпорт (газу – УНІАН) в рублях. Тому рублі ми братимемо з внутрішнього ринку. А раз братимемо з внутрішнього ринку, то купувати їх будемо за гривні. Тому золотовалютні резерви зменшуватися не будуть. І це основна ключова ідея наших перетворень».

С.АРБУЗОВ також відзначив, що перший платіж у рублях за газ «Нафтогаз» провів власними силами, а надалі кошти братимуться з ринку після наповнення його рублевою масою.

«Я думаю, що найближчим часом ми сформуємо ринок рубля на необхідну суму. А поки що працюють свопи, запозичення і внутрішній ринок. На сьогоднішній день, я думаю, що відсотків 10 (рублів – УНІАН) від необхідної суми знаходиться на внутрішньому ринку. А коли буде сформовано попит на рублі, то з`являться і пропозиції. Поки що рублі в країну не йдуть, тому що на них немає попиту. Тепер попит буде, тому що ми сформували абсолютно ринкові умови (за формою сплати за газ – УНІАН)», - сказав С.АРБУЗОВ.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» дістала можливість здійснювати оплату за поставки російського газу в рублях. Про це повідомили 5 грудня в управлінні інформації російського ВАТ «Газпром» за підсумками робочої зустрічі голови правління Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

«За підсумками зустрічі ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали доповнення до діючого контракту купівлі-продажу газу. Доповнення дозволяє «Нафтогазу України» оплачувати поставки російського газу і в рублях», - говориться в повідомленні.

Сторони обговорили питання двосторонньої співпраці, відзначивши плідність діалогу, що ведеться. Було висловлено єдину думку, що переговори про умови постачання російського газу в Україну, ймовірно, можуть бути завершені до кінця 2011 року.

7 грудня НАК "Нафтогаз України" частково розплатилася з російським «Газпромом» у рублях за газ, поставлений в листопаді. Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Із 972,21 млрд. дол., які необхідно заплатити, компанія перерахувала "Газпрому" 210 млн. дол. і 7,2 млрд. крб.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти:

- купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 роки;

- про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки.

В Україні питання про можливість взаємних розрахунків з Росією в рублях при торговельно-економічній співпраці розглядається з 2010 року.

26 жовтня Національний банк України домовився про можливість здійснення розрахунків за спожитий Україною газ у рублях.