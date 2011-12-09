Фонд Ахметова презентує проект «Бездомні тварини»
12 грудня в Донецьку фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» спільно з Донецькою міською радою презентують стратегію вирішення проблем безпритульних тварин у місті. Спеціальна гостя презентації - Її Королівська високість принцеса Майя фон Гогенцоллерн (Німеччина), з нею запланована зустріч із засновником фонду «Розвиток України» - Рінатом Ахметовим.
У заході також візьмуть участь:
- директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний;
- Донецький міський голова Олександр Лук`янченко;
- начальник епізоотологічної служби Донецької області Андрій Чернов;
- Президент міжнародної зоозахисної організації Тамара Тарнавська (м. Київ).
Запрошуємо вас взяти участь у презентації проекту, яка відбудеться 12 грудня 2011 р. з 12.00 до 14.00 за адресою: м. Донецьк, пр-т Германа Титова, 15 готель «Шахтар Плаза», 3 поверх, великий конференц-зал. Вхід тільки за акредитацією. Акредитація відкрита до 18:00, 09.12.2011 по телефону 050 347 22 61.
Програма заходу:
11.30 - реєстрація учасників прес-конференції
12.00 - виступ директора фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолія Заболотного «Проект «Бездомні тварини»: історія виникнення проблеми, програма ВСВ (вилов - стерилізація - випуск), етапи реалізації проекту».
12.20 - виступ міського голови Донецька Олександра Лук`янченка «Міська програма з профілактики виникнення бездомних тварин».
12.40 - виступ Її Королівської високості принцеси Майї фон Гогенцоллерн (Німеччина) «Про рішення проблеми бездомних тварин у Німеччині. Програма ВСВ ».
13.00 - виступ начальника епізоотологічне служби Донецької області Андрія Чернова «Про епідеміологічну ситуацію в м.Донецьк»
13.30 - 13.40 - секція «запитання-відповіді»
13.40 - фуршет
Он-лайн трансляцію прес-конференції Ви можете переглянути на сайті www.fdu.org.ua і на офіційному представництві фонду на www.facebook.com (еккаунт - Фонд Ріната Ахметова).
Починаючи з вересня поточного року фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» фінансує стерилізацію і вакцинацію тварин. Після чого собаки повертаються у свій звичний ареал проживання під відповідальність опікунів. Проект «Бездомні тварини» не передбачає безповоротного вилову тварин. Всі собаки повинні бути повернуті в звичне середовище або передані на утримання в сім`ї.
Прес-служба
фонду Ріната Ахметова
«Розвиток України»
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