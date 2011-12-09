Фонд Ахметова презентує проект «Бездомні тварини»

12 грудня в Донецьку фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» спільно з Донецькою міською радою презентують стратегію вирішення проблем безпритульних тварин у місті. Спеціальна гостя презентації - Її Королівська високість принцеса Майя фон Гогенцоллерн (Німеччина), з нею запланована зустріч із засновником фонду «Розвиток України» - Рінатом Ахметовим.

У заході також візьмуть участь:

- директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний;

- Донецький міський голова Олександр Лук`янченко;

- начальник епізоотологічної служби Донецької області Андрій Чернов;

- Президент міжнародної зоозахисної організації Тамара Тарнавська (м. Київ).

Запрошуємо вас взяти участь у презентації проекту, яка відбудеться 12 грудня 2011 р. з 12.00 до 14.00 за адресою: м. Донецьк, пр-т Германа Титова, 15 готель «Шахтар Плаза», 3 поверх, великий конференц-зал. Вхід тільки за акредитацією. Акредитація відкрита до 18:00, 09.12.2011 по телефону 050 347 22 61.

Програма заходу:

11.30 - реєстрація учасників прес-конференції

12.00 - виступ директора фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолія Заболотного «Проект «Бездомні тварини»: історія виникнення проблеми, програма ВСВ (вилов - стерилізація - випуск), етапи реалізації проекту».

12.20 - виступ міського голови Донецька Олександра Лук`янченка «Міська програма з профілактики виникнення бездомних тварин».

12.40 - виступ Її Королівської високості принцеси Майї фон Гогенцоллерн (Німеччина) «Про рішення проблеми бездомних тварин у Німеччині. Програма ВСВ ».

13.00 - виступ начальника епізоотологічне служби Донецької області Андрія Чернова «Про епідеміологічну ситуацію в м.Донецьк»

13.30 - 13.40 - секція «запитання-відповіді»

13.40 - фуршет

Он-лайн трансляцію прес-конференції Ви можете переглянути на сайті www.fdu.org.ua і на офіційному представництві фонду на www.facebook.com (еккаунт - Фонд Ріната Ахметова).

Починаючи з вересня поточного року фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» фінансує стерилізацію і вакцинацію тварин. Після чого собаки повертаються у свій звичний ареал проживання під відповідальність опікунів. Проект «Бездомні тварини» не передбачає безповоротного вилову тварин. Всі собаки повинні бути повернуті в звичне середовище або передані на утримання в сім`ї.

Прес-служба

фонду Ріната Ахметова

«Розвиток України»

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