Торговці символікою з Майдану Незалежності пікетують Черновецького

Близько ста учасників пікету на підтримку торговців національною символікою України прийшли передати свої вимоги київській владі.

Як передає кореспондент УНІАН, акцію протесту підтримали Всеукраїнське об’єднання «Свобода», УНА, ВГО “Пора”, представники творчої інтелігенції.

Як зазначив під час свого виступу керівник громадської ради ВГО «Пора» Андрій ЮСОВ, сьогодні ця акція є вимушеною, оскільки у підприємців з Майдану немає іншого виходу. За його словами, розповсюджувачі національної символіки мають всі необхідні документу для здійснення торгівлі.

Водночас, повідомив він, офіційного документу про заборону реалізовувати символіку, літературу та інші речі, що є символами України, торговці від міської влади не отримували. Конфіскація робочих столів та товару відбувалась у грубій формі без пред’явлення будь-яких документів, лише за усним розпорядженням мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, стверджує А.ЮСОВ,

Сьогодні на місці торгових точок на Майдані Незалежності стоїть комунальна техніка, яка унеможливлює реалізацію символіки, тому підприємці принесли частину свого товару під столичну мерію для імітації торгівлі.

У ході пікетування також виступив лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК. За його словами, таке відношення до реалізаторів символіки «є демонстрацією зневаги до всього українського». Він повідомив, що за участю близько 20 партійних та громадських організацій створено Комітет захисту Майдану та підписано спільну декларацію.

О.ТЯГНИБОК підкреслив, що цей комітет є неполітичною структурою, і мета його створення - захистити права розповсюджувачів української символіки.

Як зазначається в оприлюдненій О.ТЯГНИБОКОМ декларації, дії київської влади щодо заборони розповсюдження національної символіки, музики, літератури учасники комітету розцінюють «не лише як брутальну рейдерську атаку на законний малий і середній бізнес – основу Української держави, - але й як неприкритий та цинічний наступ міської владної команди на українство».

Вони вважають неприпустимими спроби влади столиці заборонити чи знищити осередок українства на Майдані Незалежності.

«Ми впевнені, що це не випадкова сліпота міського голови, а таємна та брудна політична гра, яка цілеспрямовано підштовхує малий та середній бізнес до обурення, а національно-патріотичні сили - до радикального протесту», - наголошується у декларації. Автори документу вимагають найближчим часом забезпечити належні умови для поширення національної символіки на Майдані, надати усі необхідні дозвільні документи.

У випадку невиконання вимог активістів на підтримку підприємців з Майдану Незалежності, вони обіцяють вдатися до безстрокової акції протесту.

Учасники пікету просили сьогодні вийти до них Київського міського голову із закликами «ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – до киян!». Вони також вигукували: «Український бізнесу - захист!».

Після п’ятнадцятихвилинного очікування було сформовано групу представників, яка разом з декларацією та вимогами пішла на прийом до міського голови, щоб передати йому документи. Документи у них прийняли в офіційному порядку.

Як повідомив А.ЮСОВ, вже стало відомо, що сьогодні на 16.00 призначено зустріч представників керівництва міста з торговцями символікою.

Як розповіли самі підприємці, про те, що їм пропонуються місця для торгівлі на Андріївському узвозі та вул. Володимирській, вони дізналися лише з повідомлень у пресі. Водночас, на їх переконання, на Андріївському узвозі усі робочі місця на сьогодні зайняті, а крім того, для національної української символіки узвіз не зовсім підходить, і її краще реалізовувати саме на Майдані Незалежності.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня на брифінгу в Київській мерії міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що має намір «європеїзувати» торгівлю національною символікою на столичному Майдані Незалежності.

У Шевченківській райдержадміністрації столиці повідомили, що термін оренди земельної ділянки біля Головпоштамту закінчується у власників малих архітектурних форм 31 серпня, і продовжувати його районне керівництво не планує.