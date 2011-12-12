Постачальник ліків через суд заблокував дії МОЗ

Хворі на ВІЛ/СНІД українці можуть залишитися без ліків через судовий позов одного з постачальників ліків.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила заступник міністра охорони здоров’я Галина КАЛІШЕНКО.

Вона пояснила, що за тендер на постачання ліків боролися дві фірми: “Людмила-Фарм” та “Старвайс”. Проте ціна, запропонована фірмою “Людмила-Фарм”, виявилася вигіднішою: якщо очікувана сума, яку МОЗ мало заплатити за закупівлю ліків, – 65 млн. грн., то “Людмила-Фарм” запропонувала ціну 48 млн. грн.

“Економія за процедуру закупівлі на сьогоднішній день складає 17 мільйонів гривень”, – наголосила Г.КАЛІШЕНКО.

З фірмою “Людмила-Фарм” було укладено відповідну угоду. Однак фірма “Старвайс” оскаржила це рішення у Господарському суді Києва. “І ухвалою Господарського суду від 8 грудня Міністерству охорони здоров’я заборонено як укладати договір, так і перераховувати кошти”, – сказала заступник міністра.

“Сьогодні ми оскаржили цю ухвалу у Господарському суді. Але хочемо повідомити, що, зважаючи на кінець року, якщо ми цю ухвалу не оскаржимо, закупівля цього препарату стане неможливою. І 10 тисяч хворих, які на сьогоднішній день лікуються цим препаратом, залишаться без нього”, – наголосила Г.КАЛІШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними міжнародних організацій, в Україні сьогодні живуть більш як 360 тис. ВІЛ-позитивних людей, 92 тис. з них потребують лікування.

Щодня в Україні 87 осіб інфікуються ВІЛ, а 50 помирають від СНІДу.

За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна посідає перше місце в Європі за темпами поширення СНІДу.