Україну буде поділено на госпітальні округи

До кінця 2012 року Міністерство охорони здоров'я України планує створити госпітальні округи в пілотних регіонах, в яких реалізуються проекти з реформування системи медичного обслуговування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Олександр АНІЩЕНКО.

«У пілотних регіонах до кінця 2012 року ми маємо створити госпітальні округи. Це формалізація другого рівня надання медичної допомоги», - сказав О.АНІЩЕНКО.

Також він підкреслив, що з 2014 року планується створити госпітальні округи по всій Україні.

Міністр зазначив, що до кінця першого кварталу 2012 року в пілотних регіонах мають бути створені єдині служби екстреної медичної допомоги, які працюватимуть за системою єдиного медичного простору.

Як повідомляв УНІАН, пілотний проект з реформування системи охорони здоров'я передбачає проведення протягом 2011-2014 рр. структурно-організаційної і функціональної перебудови системи медичного обслуговування в пілотних регіонах: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і м. Києві.