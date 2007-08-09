Український кордон порушили 20 корів і 2 хворих пастухів

Двох громадян Молдови, які перегнали через Державний кордон України 20 корів, затримав наряд застави „Нелипівці” Чернівецького прикордонного загону.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Держприкордонслужби, порушники кордону виявилися пастухами, які шукали для стада кращої паші. Про факт незаконного перетинання державного рубежу українські прикордонники поінформували своїх молдовських колег. О 20 годині пастухів з худобою передали молдовській стороні. Під час передачі співробітникам Чернівецького загону були представлені медичні довідки про те, що затримані пастухи психічно хворі.