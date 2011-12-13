У Євпаторії син два роки жив у квартирі з мертвою матір'ю
20:42, 13 грудня 2011Суспільство
3241 0
Сусіди відчули трупний запах ще у 2009
У Євпаторії міліція виявила муміфікований труп пенсіонерки, який пролежав у квартирі більш як два роки.
Мешканці будинку розповіли, що з жінкою в однокімнатній квартирі жив син, пише газета «Евпаторийский объектив».
За словами сусідів, зникнення пенсіонерки вони помітили ще в серпні 2009 року. «Тоді ж у під`їзді встановився характерний трупний запах. Почувши недобре, мешканці під`їзду звернулися до дільничного, в обслуговуючу будинок житлово-експлуатаційну організацію. Проте, судячи з усього, адекватної відповіді від жодної зі сторін не було. Чи померла жінка своєю смертю, чи ні і чому всі ці роки чоловік зберігав мовчання, з`ясовують правоохоронці», - повідомляє видання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter