У Євпаторії син два роки жив у квартирі з мертвою матір'ю

У Євпаторії міліція виявила муміфікований труп пенсіонерки, який пролежав у квартирі більш як два роки.

Мешканці будинку розповіли, що з жінкою в однокімнатній квартирі жив син, пише газета «Евпаторийский объектив».

За словами сусідів, зникнення пенсіонерки вони помітили ще в серпні 2009 року. «Тоді ж у під`їзді встановився характерний трупний запах. Почувши недобре, мешканці під`їзду звернулися до дільничного, в обслуговуючу будинок житлово-експлуатаційну організацію. Проте, судячи з усього, адекватної відповіді від жодної зі сторін не було. Чи померла жінка своєю смертю, чи ні і чому всі ці роки чоловік зберігав мовчання, з`ясовують правоохоронці», - повідомляє видання.