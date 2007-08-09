Журавський пояснив, що хотів сказати Черновецький

Статистика зареєстрованих і незареєстрованих в Києві дітей складатиметься з метою забезпечення потреби в будівництві закладів освіти в місті.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, текст якого розміщено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Згідно з оприлюдненою інформацією, за дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, при плануванні розширення мережі дитячих навчальних закладів будуть враховуватися потреби в освіті не тільки маленьких киян, а й дітей з інших регіонів. Тобто, розвиток мережі столичних закладів освіти плануватиметься з врахуванням незареєстрованих в місті дітей.

Коментуючи прийняте рішення, заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ зазначив: «Зазвичай необхідна кількість місць в столичних школах та дитсадках розраховувалась відштовхуючись лише від статистики народжуваності в Києві. Так само визначається і потреба в педагогічних кадрах. Проте в столичних закладах освіти виховується та навчається багато дітей, які не зареєстровані в нашому місті. Раніше ніхто не враховував їх при плануванні, іноді це спричиняло перевантаженість освітніх закладів».

За його словами, вже на початку цього навчального року Головне управління освіти і науки має визначити, скільки незареєстрованих в Києві дітей навчається в столичних школах, або виховується в дитсадках. Ці дані дадуть можливість правильно спланувати розширення мережі навчальних закладів на наступні роки.