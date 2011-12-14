Азаров доручив замість цукру виробляти біопальне

Україна планує переорієнтовувати цукрову галузь на виробництво біопального.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прес-конференції міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Сьогодні є доручення прем`єр-міністра України – переорієнтовувати галузь з вирощування цукрового буряка на виробництво біопального. І ми цим зараз опікуємося, тому що від енергоносіїв ми імпортозалежні», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він відзначив, що за структурою посівів Україна має засівати цукровим буряком близько 1 млн. га, що дозволить виробляти 60 млн. тонн цукрового буряка, тоді як для внутрішніх потреб і виробництва цукру Україні необхідно максимум 17-18 млн. тонн цукрового буряка. «Тобто, 40 млн. тонн ми маємо направити на біопаливо. 40 млн. тонн цукрового буряка – це 4 млн. тонн біопалива. Я вважаю, що, почавши цю програму, ми через 4-5 років маємо досягти цього рівня, якщо наш цукор не потрібний на зовнішніх ринках», - сказав міністр.

Він відзначив, що на сьогодні Україна не може знайти зовнішніх ринків для свого цукру, незважаючи на те, що претензій до його якості немає.

М.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що він не розуміє, чому Російська Федерація дотепер не знімає мито на імпорт українського цукру, хоча це питання обговорюється на всіх зустрічах. «Ми чітко розуміємо, що зовнішнього ринку для цукру поки немає», - сказав міністр. Він відзначив, що в угоді про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом прописані досить хороші обсяги для імпорту українського цукру, і міністр висловив сподівання, що надалі експорт цукру до ЄС не зупинятиметься регуляторними методами і бар`єрами, як це зараз відбувається щодо м`яса птиці.