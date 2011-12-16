Україна досягла прогресу щодо бездомних собак

Уряд зобов’яже місцеві державні адміністрації гуманними методами врегулювати проблему врегулювання чисельності бездомних собак.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України, про це міністр Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ повідомив на зустрічі з австрійською делегацією на чолі з депутатом Національної Ради Австрії, генеральним секретарем Австрійської народної партії, співголовою міжпарламентської групи дружби «Україна-Австрія» Гаральдом ВІЛІМСЬКИМ.

Темою зустрічі стало занепокоєння європейської громадськості ситуацією щодо поводження з бездомними собаками в Україні.

М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ повідомив, що Мінприроди створило механізм оперативного реагування на сигнали українських екологічних організацій щодо жорстокого поводження з бездомними собаками. «Кожен сигнал екологів ми перевіряємо, і якщо факти підтверджуються, передаємо інформацію правоохоронним органам», - зазначив міністр.

Він також зауважив, що за ініціативи Мінприроди найближчим часом з’явиться акт уряду, який міститиме чіткі вказівки місцевим державним адміністраціям щодо наведення порядку у цій сфері гуманними способами та недопущення вбивства тварин.

Крім того, міністр повідомив, що Мінприроди продовжує підтримувати всі пропозиції міських рад щодо фінансової участі у проектах з будівництва нових притулків для собак.

Г.ВІЛІМСЬКИЙ відзначив прогрес, досягнутий Україною останнім часом у вирішенні проблеми бездомних собак.

«Я повідомлю своїм колегам в Австрії про дуже серйозні кроки української влади, спрямовані на покращення ситуації у цій сфері», - сказав він.

Сторони домовились найближчим часом продовжити діалог щодо використання позитивного європейського досвіду у поводженні з бездомними тваринами.

Візит австрійської делегації в Київ організувало Посольство України в Австрії й висвітлюється найтиражнішою австрійською газетою «Кронен Цайтунг».