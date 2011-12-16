Підприємці протестують проти законопроекту про внутрішню торгівлю

15 грудня в Запоріжжі не працювали ряди більшості ринків. Близько тисячі підприємців залишили робочі місця на базарах, щоб провести перед будівлею Запорізької ОДА акцію протесту проти законопроекту про внутрішню торгівлю.

Як передає кореспондент УНІАН, присутні на площі перед облдержадміністрацією під гаслами «Вернем Украину гражданам, заберем Украину у олигархов», «Запорожцы против лжереформ», «Требуем включить налоговый кодекс в налог на роскошь», «Депутаты, не помогаете нам, так не мешайте!» мітингувальники встановили перед будівлею облдержадміністрації дві новорічні ялинки з написами «Для олігархів» і «Для народу України».

Під кожну з них приніс подарунки одягнутий у костюм Діда Морозу з маскою – зображенням М.АЗАРОВА - актор, представлений мітингувальникам як – «Дідусь Азаров». Він поклав під ялинку «Для олігархів» іграшковий автомобіль, вертоліт і кейс з доларами, а під ялинку для народу України кілька жмень дрібних грошей, після чого озвучив новорічне побажання народу: «З Новим роком! Голод і холод пройдемо разом!».

За словами організаторів мітингу - представників Запорізького Союзу підприємців «Ніка», це театралізоване дійство перед будівлею Запорізької ОДА було організоване з метою «показати реальне ставлення влади до народу України в цілому і до представників малого і середнього бізнесу – зокрема».

«Все, що було видалене з Податкового кодексу за нашими настирними вимогами, ми побачили у законопроекті про внутрішню торгівлю. Він передбачає суцільні перевірки і штрафи. Контролюючі органи зможуть безперешкодно заходити до підприємця на склади і додому, і ми не маємо права їх не впустити», - пояснили учасники акції протесту.

За словами заступника голови Запорізького Союзу підприємців «Ніка» Владимира КОРЯКИ, за допомогою таких дій влада «знову заганяє людей у тінь, створює поле для корупції»

«Уявіть, чиновники, у яких є можливість накласти штрафи в сумі 34 тис. грн., 17 тис. грн. - це величезне поле для корупції, для хабарів», - пояснив В.КОРЯКА.

Він також заявив, що запорізькі підприємці почали переговори з підприємцями інших областей України про проведення Всеукраїнської акції протесту проти законопроекту про внутрішню торгівлю і вже збирають кошти на проведення даної акції.