Moody's понизило прогноз рейтингу 13 банкам України

Із стабільного до негативного

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s змінило прогноз рейтингу 13 банкам України із стабільного до негативного, сказано в повідомленні агентства, переданому УНІАН. Дія відбулася слідом за погіршенням прогнозу суверенного рейтингу України із стабільного до негативного. Moody`s погіршило до негативного прогноз зміни довгострокових депозитних рейтингів В3 таким банкам: «ОТП Банк», «Приватбанк», «Укрексімбанк», «УкрСиббанк», «Райффайзен Банк Аваль», Сбербанк Росії, «Перший український міжнародний банк», Банк «Форум», Банк «Південний», Ощадбанк, Банк «Кредит-Дніпро», «Промінвестбанк», «Укрінбанк». Прогноз рейтингів В1 «ПриватБанку», «Укрексімбанку» та «УкрСиббанку» за зобов`язаннями в іноземній валюті погіршено із стабільного до негативного.

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