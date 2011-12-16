Один із поранених під час нальоту на донецький банк досі у важкому стані

Стан здоров`я одного пораненого в результаті нальоту на донецьке відділення банку «Креді Агріколь» 12 грудня залишається тяжким, другого – задовільним.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на Головне управління охорони здоров`я ОДА.

Стан здоров`я 31-річного Олексія МИНАКОВА, який перебуває на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні ЦМКЛ Донецька, тяжкий, стабільний. Він був госпіталізований з вогнепальним пораненням поперекової області з пошкодженням внутрішніх органів, травматичним шоком II ступеня, внутрішньочеревною кровотечею.

Загальний стан другого постраждалого – 46-річного Ігоря ОДИНЦОВА задовільний. Він перебуває в обласній травматологічній лікарні з діагнозом «множинні вогнепальні осколкові поранення тканин ніг».

Третій постраждалий під час збройного нападу – 36-річний Олександр Фрік внаслідок одержаних вогнепальних поранень помер 15 грудня в реанімаційному відділенні обласної травматологічної лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня в Калінінському районі Донецька двоє невідомих у масках вчинили збройне пограбування відділення банку «Креді Агріколь», в результаті якого було поранено трьох відвідувачів.

Зловмисники забрали з каси банку 900 тис. грн., 30 тис. доларів США, 19 тис. євро і 400 тис. російських рублів.