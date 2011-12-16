У Краматорську грабіжники за 12 секунд узяли три сейфи

У Краматорську Донецької області грабіжники викрали три сейфи в ювелірному магазині за 47 секунд.

Про це повідомляє сайт «Новини Краматорська» з посиланням на начальника міського відділення міліції Ігоря РИБАЛЬЧЕНКА.

За його словами, нічне пограбування одного з магазинів ювелірної мережі «Золото», який розташований на першому поверсі супермаркету «Амстор», сталося дуже швидко. «Зловмисники розбили скло монтувалкою. За 12 секунд узяли три сейфи. Вся операція у них зайняла 47 секунд», - сказав І.РИБАЛЬЧЕНКО.

Він зазначив, що державна охорона прибула на місце події за кілька хвилин.

Як наголосив начальник міськвідділу міліції, ще в лютому поточного року було проведено перевірку всіх ювелірних магазинів міста і виписано розпорядження.

«Що стосується цього магазину, то було виписано такі розпорядження за системою охорони: підсилити скло, придбати сейфи середнього ступеня захисту», - повідомив І.РИБАЛЬЧЕНКО і додав, що, «на жаль, нічого цього зроблено не було».