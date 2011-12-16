В Кабміні присягаються, що колючий дріт на паркані з'явився ще років 10 тому

Кабінет міністрів України не встановлював і не планує встановлювати будь-яких парканів навколо будівлі уряду.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

"Повідомляємо, що жодних нових огорож навколо приміщення Кабінету міністрів останнім часом не було встановлено. І не планується встановлювати", - йдеться у повідомленні.

В Департаменті підкреслили, що колючий дріт, який зображено на фото, поширеному сьогодні деякими ЗМІ, було встановлено ще 8-10 років тому. "Він огороджує частину периметра від вулиці Інститутської до вулиці Грушевського і проходить по крутому схилу порожньої ділянки. До речі, з цього боку до будівлі ніхто не підходить, тому що жодних доріг - автомобільних чи пішохідних тут немає. Під’їзд та вхід до Будинку уряду забезпечується з боку вулиць Садової та Грушевського, де немає жодного "колючого дроту", яким вирішили полякати громадян в пошуках "сенсації" мас-медіа", - зазначається в повідомленні.

Фото з сайту "Фокус"