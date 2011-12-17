«Нафтогаз» має намір завершити ліквідацію ДК «Газ України»

НАК «Нафтогаз України» прогнозує завершення ліквідації своєї дочірньої компанії «Газ України» до 25 грудня 2012 року.

Про це йдеться в аудійованій консолідованій звітності НАК «Нафтогаз України» за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), обнародуваній на офіційному сайті компанії.

«Відповідно до наказу Міністерства енергетики і вугільної промисловості України №656 від 27 жовтня 2011 р., припиняється діяльність дочірньої компанії «Газ України» через її реструктуризацію - приєднання до НАК «Нафтогаз України» та її дочірнього підприємства «Будівельник». Заходи з реорганізації ДК «Газ України» мають бути завершені до 25 грудня 2012 р.», - говориться в документі.

Нагадаємо, 18 листопаду ДК «Газ України» оголосила в пресі про свою ліквідацію шляхом розділення і приєднання до «Нафтогазу України» і дочірнього підприємства «Будівельник». Претензії кредиторів приймаються до 20 січня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Нафтогаз України» переуклав на себе всі договори на поставку природного газу з підприємствами з газопостачання і газифікації (обл- і міськгазами) і підприємствами комунальної теплоенергетики, які раніше були оформлені на ДК «Газ України».