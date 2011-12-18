Негода знеструмила 78 населених пунктів

В ніч з 17 на 18 грудня внаслідок несприятливих погодних умов - дощ, сильні пориви вітру - через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 78 населених пунктів у 8 областях Укарїни.

Як повідомляє прес-служба МНС України, зокрема, у Київській області без електропостачання залишається 33 населені пункти, у Житомирській - 14, у Чернігівській - 10, у Львівській - 8, у Вінницькій - 5, у Закарпатській - 4, у Волинській – 3 та у Дніпропетровській області один населений пункт.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.