Інвестицій, що надійшли через фондовий ринок, стало вдвічі більше

Обсяг залучених через інструменти фондового ринку інвестицій у січні-жовтні п.р. порівняно з таким самим періодом минулого року зріс удвічі – до 131,3 млрд. грн.

Про це повідомив 19 грудня голова Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) Дмитро ТЕВЕЛЬОВ під час круглого столу «Фондовий ринок України: виклики для влади і бізнесу», організованого Асоціацією «Фондове партнерство» і Інститутом Горшеніна.

За його інформацією, у січні-жовтні 2011 року обсяг випуску цінних паперів, який було зафіксовано комісією з цінних паперів, збільшився на 60,7 млрд. грн., порівняно з аналогічним періодом минулого року, і становив 136,97 млрд. грн. Обсяг залучених інвестицій через інструменти фондового ринку у січні-жовтні 2011 року становив 131,3 млрд. грн., що майже удвічі більше, ніж минулого року.

Капіталізація лістингових компаній станом на 1 листопада становила 179,9 млрд. грн., що на 30% більше, ніж минулого року.

Д.ТЕВЕЛЬОВ також відзначив, що за І півріччя 2011 року у країні було прийнято 10 нормативно-правових актів щодо фондового ринку, а також 7 законів – Верховною Радою.