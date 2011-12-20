Янукович: Україна продовжить модернізацію ГТС за підтримки ЄС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна продовжує модернізовувати свою ГТС за підтримки Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи вчора на пленарному засіданні саміту Україна-ЄС.

Президент назвав дуже важливим співробітництво між Україною та ЄС щодо зміцненню енергетичної безпеки.

«Ми продовжуємо модернізацію української ГТС за підтримки ЄС та європейських фінансових інституцій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Європейський Союз готовий допомогти в цьому Україні. Про це сказав голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою Європейської Ради Германом ван РОМПЕЄМ.

«Ми готові допомогти Україні в модернізації ГТС і очікуємо, що правила, за якими працює Україна, відповідають правилам енергетичного співтовариства», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

За його словами, Європейський Союз працює разом з Україною з міжнародними фінансовими організаціями, з тим, щоб домогтися конкретного прогресу у справі модернізації української ГТС.

Голова Європейської комісії сподівається, що газові переговори України і Росії не позначаться на поставках газу до Європи, оскільки "це може негативно вплинути на імідж як України, так і Росії".

Він висловив вдячність Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ за те, що Україна гарантувала зі свого боку безперебійність поставок газу і відзначив необхідність активізації роботи щодо участі Євросоюзу в модернізації української газотранспортної системи.

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Як раніше повідомлялося, опозиція вважає, що намір влади здати «в російські руки» українську ГТС несе загрозу національній безпеці України. Про це під час погоджувальної ради заявив лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«За закритими дверима уряд домовляється за ціну на російський газ. Відомо, що влада готова віддати українську ГТС у неукраїнські руки. І віддати прерогативу доставляти газ до кінцевого споживача іноземним кампаніям», - сказав він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН зауважив, що опозиція вважає неприпустимим, що одна політична сила, яка перебуває при владі, роздає направо і наліво національний ресурс. «Здача української ГТС у чуже управління під будь-якими завуальованими формами – це порушення Закону України і пряма загроза національній безпеці», - додав він.