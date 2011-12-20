Жителі Донецька «нескінченним потоком» йдуть здавати кров

Жителі Донецька активно здають кров потерпілим 12 грудня під час пограбування відділення банку «Креді Агріколь».

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

У повідомленні нагадується, що днями в ЗМІ з`явилася інформація про те, що одному з чоловіків, потерпілих при пограбуванні банку 12 грудня, необхідна допомога. 31-річний Олексій МІНАКОВ дістав численні пошкодження внутрішніх органів у поперековій ділянці, була зачеплена печінка, стан його оцінювався як дуже тяжкий. Постраждалому була проведена операція і має відбутися ще одна, терміново були потрібні донори для переливання крові.

За словами в.о. завідуючої донорським відділенням Донецької обласної станції переливання крові Наталії ГОРОБЕЦЬ, жителі Донецька відгукнулися без зволікання – в перший день прийшло троє людей, на другий - уже 31, а вранці третього дня на станцію переливання крові прибули працівники Державної служби охорони. Представники всіх донецьких підрозділів ДСО відгукнулися на чужу біду.

Н.ГОРОБЕЦЬ зазначила, що добровільні донори «продовжують іти нескінченним потоком «прямо з вулиці»: багато хто з них знає тільки те, що комусь треба допомогти».

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня в Калінінському районі Донецька двоє невідомих у масках скоїли озброєне пограбування відділення банку «Кредит Агріколь», внаслідок якого було поранено трьох відвідувачів: Ігоря ОДИНЦОВА (46 років), О.МІНАКОВА (31 рік) і Олександра Фріка (36 років). О.Фрік внаслідок одержаних вогнепальних поранень помер 15 грудня в реанімаційному відділенні обласної травматологічної лікарні.

Зловмисники забрали з каси банку 900 тис. грн., 30 тис. доларів США, 19 тис. євро і 400 тис. російських рублів.