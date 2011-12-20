У Києві на місці конфліктного будівництва відбувається бійка?

На місці конфліктного будівництва за адресою вулиця Пирогова, 2 у Києві відбувається бійка: близько 100 «найманців» намагаються захопити двір, де ведеться незаконне будівництво.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЦЯ, який знаходиться на місці події.

У прес-службі нагадали, що забудовники на вул. Пирогова, 2 вже знищили сквер та фонтан на місці майбутньої будівлі. Крім того, через будівництво руйнуються три пам’ятки історії, які знаходять поруч. Окрім вже відомих порушень, будівництво становить загрозу вибуху та отруєння чадним газом жителів навколишніх будинків. Зазначена ущільнююча забудова ведеться без дотримання норм: над теплотрасою та комунікаціями, а також в зоні повітряного підпору, що може призвести до відсутності тяги у димоходах і зашкодить вентиляції будинку.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня ц.р. Київрада відмовилась задовольнити протест заступника прокурора Києва з вимогою зупинити скандальне будівництво на вул. Пирогова, 2.

Протест стосувався рішення Київради від 8 лютого 2007 року “Про поновлення договору оренди земельної ділянки та продаж цієї земельної ділянки ТОВ “Торговий дім Міжнародної спілки українських підприємств” для будівництва житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями, приміщеннями соціальної сфери та підземним паркінгом на вулицях Пирогова та Богдана Хмельницького, 3/37 (літ. “Б”) у Шевченківському районі”.

В ньому йшлося про земельну ділянку площею 0,11 га за вказаною вище адресою (було дозволено продати її за 2 млн. 910 тис. грн.). В прокуратурі встановили, що рішення суперечить вимогам чинного земельного та містобудівного законодавства.

О.БРИГИНЕЦЬ повідомив, що 23 листопада апеляційний суд зупинив будівельні роботи на об’єкті на вул. Пирогова, 2 на час розгляду справи.