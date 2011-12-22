Аеродром «Донецьк» одержав ІІІ А категорію ІКАО, що дозволяє повітряним суднам здійснювати захід на посадку практично в будь-яку погоду.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, виконання польотів за III А категорією ІКАО почато з 00.00 годин 21 грудня 2011 року.

20 грудня були внесені зміни до додатків до сертифікату аеродрому на основі висновків комісії Державної авіаційної служби України.

В даний час на аеродромі «Донецьк» встановлено і працює метеообладнання типу «КРАМС-4».

Довідка УНІАН. Категорія III А ІКАО - точний захід на посадку і посадка за приладами з висотою прийняття рішення менш як 30 м (100 футів) над штучною злітно-посадковою смугою або без обмежень по висоті прийняття рішення і при горизонтальній дальності видимості на штучній злітно-посадковій смузі не менш як 175 м.

В даний час в аеропорту «Донецьк» проводиться реконструкція, в рамках якої в липні 2011 року була введена в експлуатацію нова злітно-посадкова смуга. Новий термінал міжнародного аеропорту планувалося побудувати до кінця грудня 2011 року. Для польотів авіакомпаній термінал мають намір відкрити в березні 2012 року.

Проект реконструкції КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» передбачає будівництво нової сучасної злітно-посадкової смуги, аеродромно-диспетчерської вежі, перонів, а також будівництво нового терміналу і реконструкцію старого. Комплекс нового терміналу буде оснащений естакадою, багаторівневим паркінгом і автостанцією.

Пропускна спроможність нового терміналу – більш як 3 млн. пасажирів на рік. Загальна його площа – 58 тис. кв. м, площа залів очікування – 18 тис. кв. м, площа під комерційні об'єкти – 10 тис. кв.м.