Через сказ у трьох районах Києва ввели карантинні обмеження
Вакцинацію тварин проводитимуть клініки
На території Подільського, Оболонського та Дніпровського районів Києва введено карантинні обмеження через зафіксовані випадки захворювання тварин на сказ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказав перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК під час засідання протиепізоотичної комісії.
«Сьогодні ми маємо три випадки сказу у тварин, йдеться про двох собак і кота. Вирішено терміново провести імунізацію тварин проти сказу у зоні карантинних обмежень. Крім того, забезпечити клінічний огляд та карантинування тварин при підозрі на сказ. Необхідно вчасно повідомляти медичні установи про результати нагляду за тваринами, які нанесли укуси», – сказав О.МАЗУРЧАК.
Він доручив Головному управлінню ветеринарної медицини, комунальному підприємству «Центр ідентифікації тварин» та районним держадміністраціям провести роз’яснювальну роботу серед населення про небезпечність сказу для людей і тварин та заходи щодо профілактики і боротьби із хворобою.
Крім того, упродовж карантинних обмежень, які триватимуть 60 днів, забороняється проведення виставок собак і котів.
«Вакцинацію тварин проводитимуть ветеринарні клініки безкоштовно. Ситуація цілком контрольована, у нас є достатня кількість медпрепаратів. Вакцина є і для людей, і для тварин. У зоні карантину буде застосований жорсткий контроль за тваринами, це стосується як безпритульних, так і домашніх улюбленців. Дільничні інспектори перевірятимуть наявність довідки про вакцинацію», – наголосив перший заступник голови КМДА.
Комунальному підприємству «Притулок для тварин» доручено активізувати роботу з відлову безпритульних тварин у зонах карантинних обмежень і розмістити їх у притулки для перетримки та спостереження.
КП «Центр ідентифікації тварин» систематично обстежуватиме територію районів. У разі виявлення трупів з ознаками, характерними для інфекційних хвороб, підприємство надсилатиме матеріали у державну лабораторію ветеринарної медицини для дослідження на сказ.
Керівникам лісництв доручено провести облік чисельності лисиць і відпрацювати заходи щодо дотримання оптимальної кількості їхньої популяції.