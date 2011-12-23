У Києві назвали лауреата премії «Книга року ВВС 2011»

Переможцем літературної премії «Книга року Бі-Бі-Сі 2011» став Володимир Рутківський зі своїм дитячим романом «Сині води» (видавництво «Темпора»).

Про це сьогодні оголосили під час фінальної церемонії у Києві.

Крім Рутківського до п’ятірки фіналістів цього року увійшли:

Тарас Антипович, "Хронос" (видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га")

Галина Вдовиченко, "Бора" (видавництво "Клуб сімейного дозвілля")

Антон Санченко, "Нариси бурси" (видавництво "Темпора")

Артем Чапай, "Подорож із Мамайотою в пошуках України" (видавництво "Нора-друк").

Літературна премія "Книга року Бі-Бі-Сі " вручається вже всьоме. Премію в розмірі 1000 фунтів стерлінгів отримує автор найкращої, на думку журі, книги нової української прози. Книги на премію номінують видавництва.

У журі премії в 2011, як і в 2010, році працювали професор УКМА Віра Агеєва, депутат і телепродюсер Ольга Герасим'юк, телеведучий ICTV Андрій Куликов, письменниця Світлана Пиркало та книжковий оглядач сайту "Українська правда", Ірина Славінська. Координатором журі є Світлана Пиркало.

Фото - Тетяни Давиденко