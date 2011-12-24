У Вінниці затримали 30 сомалійців
02:47, 24 грудня 2011Суспільство
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Повідомляє МУ МВС
Співробітники Вінницького міського управління Міністерства внутрішніх справ на Вінниччині сьогодні затримали 30 нелегальних мігрантів із Сомалі.
Як повідомив УНІАН начальник Вінницького міськуправління МВС у Вінницькій області Юрій КУЦИЙ, нелегали були виявлені на трьох квартирах у Вінниці.
За попередньою інформацією, нелегали з Сомалі прибули до Вінниці з метою отримання статусу біженців.
Усі сомалійці затримані, зараз вони перебувають у міськуправлінні міліції, де правоохоронці встановлюють їхні особи і те, як вони потрапили до Вінниці.
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