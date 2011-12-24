У Вінниці затримали 30 сомалійців

Співробітники Вінницького міського управління Міністерства внутрішніх справ на Вінниччині сьогодні затримали 30 нелегальних мігрантів із Сомалі.

Як повідомив УНІАН начальник Вінницького міськуправління МВС у Вінницькій області Юрій КУЦИЙ, нелегали були виявлені на трьох квартирах у Вінниці.

За попередньою інформацією, нелегали з Сомалі прибули до Вінниці з метою отримання статусу біженців.

Усі сомалійці затримані, зараз вони перебувають у міськуправлінні міліції, де правоохоронці встановлюють їхні особи і те, як вони потрапили до Вінниці.