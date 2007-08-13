Завтра суд почне розгляд позову БЮТ проти ЦВК

Блок Юлії Тимошенко звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду Києва щодо бездіяльності Центральної виборчої комісії у питанні реєстрації БЮТ для участі у дострокових парламентських виборах.

Про це в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН повідомив представник БЮТ у ЦВК, заступник керівника Центрального виборчого штабу БЮТ Петро КРУПКО.

“БЮТ звернувся до суду на другій день після того, як ЦВК продемонструвала свою бездіяльність, яка не ґрунтується на юридичних підставах. Я бачив, як з 10-ї години члени ЦВК радилися і лише після 23-ї розпочалось засідання. Це робилося свідомо для того, щоб рішення не прийняти”, - сказав П.КРУПКО.

За його словами, засідання суду з розгляду цієї справи відбудеться завтра, 14 серпня. “Ми сподіваємося, що суд, маючи всі докази, прийме рішення. Ми сподіваємося на те, що український суд винесе рішення, яке ґрунтується на законі, на Конституції, врахує ту ситуацію, що склалася, і це відкриє нам шлях до участі у виборчому процесі”, - додав він.

П.КРУПКО переконаний, що факт бездіяльності Центральної виборчої комісії є очевидним, і це не треба доводити. “Всі знають, що ЦВК не прийняла рішення ні про реєстрацію, ні про відмову. Чи були правові підстави для такої бездіяльності - суд перевірить. Я вважаю, що були свідомі дії, які заслуговують оцінки в іншому аспекті, але це - справа тих, хто стоїть на сторожі Конституції та закону - прокуратури. Я особисто вважаю, що тут є для цього підстави”, - вважає представник БЮТ у ЦВК.

Разом з тим він підкреслив, що у разі задоволення позову підстави для скасування реєстрації інших партій не з’являться. “Інші партії подали документи, зміст яких не відповідає формі. Але це не може бути підставою для скасування реєстрації. Те, що вони заповнили документи не за формою, затвердженою ЦВК, – це очевидно. Однак це не є підставою для скасування реєстрації. ЦВК має публічно визнати свою помилку. Якщо вони цього не зроблять - то їм допоможе суд. Я впевнений, що суд ухвалить рішення, яким визнає бездіяльність ЦВК протиправною і незаконною і зобов’яже комісію здійснити реєстрацію. І тоді, я сподіваюсь, що ЦВК виконає рішення суду. Бо чого тоді варта держава, в якій державний орган не буде виконувати рішення судової інстанції?”, - наголосив П.КРУПКО.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК на засіданні 10 серпня не прийняла рішення про реєстрацію чи відмову у реєстрації кандидатів у народні депутати від блоку Юлії Тимошенко. Зокрема, члени ЦВК від коаліції заявляють, що проблема полягає в тому, що не зазначено адреси місця проживання жодного кандидата з виборчого списку БЮТ

Лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО 11 серпня заявила, що блок має намір звернутися до суду з приводу бездіяльності Центрвиборчкому. Крім того, керівництво блоку проситиме відреагувати на дії ЦВК Президента України і євроспільноту.