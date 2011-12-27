Офіційний курс валют на 27 грудня

Дані Нацбанку

Згідно з інформацієюофіційногосайту НаціональногобанкуУкраїни, на 27грудня Нацбанквстановивтакий офіційнийкурсгривнідо світовихвалют: 100 USD-798.9300(на 26грудня -798.9300) 100 EUR-1043.1629(на 26грудня -1043.1629) 10 RUR-2.5585(на 26грудня -2.5560) Усі курсивалютна 27 грудня

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