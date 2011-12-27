Зустріч Нового року на Майдані пройде у стилістиці Євро-2012

Зустріч Нового року на Майдані Незалежності у Києві пройде у стилістиці чемпіонату Європи з футболу.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, «саме цій темі відповідатиме як програма свята, так і зовнішнє оформлення майдану. Євро-2012 – безумовно, визначна подія для України, і організатори заходу прагнуть створити дух футбольного свята з перших хвилин Нового року».

За словами голови КМДА Олександра ПОПОВА, завдяки Євро-2012 Київ отримає ще одні «золоті ворота» – футбольні. Адже саме на НСК «Олімпійський» визначиться новий чемпіон Європи з футболу, і для однієї з команд ворота київського стадіону стануть дійсно «золотими».

«Євро-2012 – це не тільки велика футбольна подія, це національне свято для України. Київ за допомогою численних та різноманітних заходів створюватиме та підтримуватиме атмосферу грандіозного європейського свята, виховуватиме у громадян дух гордості за своє місто, за свою країну і залучатиме до цього процесу якомога більше людей. А розпочнемо ми одразу в Новорічну ніч!», – зазначив голова КМДА.

Сценічний комплекс на Майдані Незалежності у новорічну ніч нагадуватиме футбольне поле з «золотими воротами». Таку концепцію буде реалізовано завдяки нестандартним конструкціям та спеціальним екранам. Імпровізовані футбольні ворота будуть побудовані із 40-метрових світлодіодів. Уся споживана потужність сценічного комплексу та телевізійної техніки забезпечуватиметься виключно генераторами і не вплине на енергозабезпечення міста.

Також під час шоу-програми планується використати кілька нових для України спецефектів та презентувати найкраще в країні вогняне шоу, зважаючи, що 2012 – рік Дракона.

У концертній програмі візьмуть участь: гурти «ВВ», «ТНМК», «Скрябін», «Мед Хедз», «Время и Стекло», а також Руслана, Еріка, Коля Серьга та інші. Артисти обіцяють глядачам нові пісні, новорічні хіти та пісні, присвячені Євро-2012, Україні, національній збірній з футболу.

Новорічна шоу-програма на Майдані Незалежності розпочнеться 31 грудня о 21.00 і триватиме до 2.00 1 січня. У прямому ефірі новорічне шоу можна буде побачити на телеканалах «М1» та ТРК «Київ». Повтор у запису – на Першому Національному.

Організатор заходу – КМДА. Співорганізатор – «Таврійські Ігри».