У Києві затримали вбивцю

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України затримали громадянина Грузії, який розшукувався правоохоронними органами цієї держави за скоєння вбивства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, у жовтні в центрі м.Тбілісі було знайдено труп з чисельними вогнепальними пораненнями голови. Поліція встановила, що до скоєння злочину причетний 50-річний мешканець грузинської столиці. За деякими даними, він хотів помститися за вбивство свого близького родича, але загиблий чоловік не був причетний до цієї справи. Затримати вбивцю за гарячим слідом не вдалося. Йому було заочно пред’явлено звинувачення в умисному вбивстві за обтяжуючих обставин й оголошено у міждержавний розшук. За інформацією поліції, цей чоловік виїхав до України за чужими документами. Відповідно правоохоронні органи Грузії звернулися до своїх українських колег за допомогою в розшуку та затриманні небезпечного зловмисника.

Як повідомив начальник ГУБОЗ МВС України генерал-майор міліції Едуард ФЕДОСОВ, досвідчені працівники Главку за лічені дні встановили конкретне місцезнаходження злочинця, незважаючи на те, що він дотримувався правил конспірації. Чоловік мешкав у Києві, в одній зі зйомних квартир. У ході спецоперації, проведеної ГУБОЗ із залученням підрозділу «Сокіл», розшукуваного затримано. За словами чоловіка, він прибув до української столиці, щоб вчинити вбивство ще однієї особи, яку також запідозрив у смерті родича. При ньому була фотокартка майбутньої жертви.

На даний час вирішується питання щодо екстрадиції фігуранта до Грузії.

Крім того, убозівці затримали його приятеля-земляка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжких злочинів на території України. Наразі ця інформація перевіряється.