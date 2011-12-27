На Буковині ротвейлер загриз 9-річну дівчинку

У селі Суховерхів Кіцманського району Чернівецької області ротвейлер загриз на смерть 9-річну дівчинку. Про це повідомили в управлінні МВС у Чернівецькій області.

Як повідомляється, ученицю 4-го класу було доставлено у реанімаційне відділення Кіцманської центральної районної лікарні з численними ранами та укусами м`яких частин тіла й голови.

Незважаючи на медичну допомогу, через годину після госпіталізації дівчинка від отриманих тілесних ушкоджень померла.

Міліція встановила, що дівчинка гралася на вулиці зі своєю однокласницею. Пізніше подружка пішла додому, а дівчинка залишилася на вулиці.

Через півгодини вона зайшла у двір до однокласниці, відкрила двері й увійшла у будинок, щоб покликати подружку продовжувати гру. У цей час на неї накинувся собака й почав кусати.

Подруга намагалася відтягнути ротвейлера, але безуспішно.

Почувши крики дітей, на допомогу прибігла сусідка, якій вдалося відігнати собаку, закривши його у кімнаті. Жінка також постраждала від укусів собаки, і з ранами на руці була доставлена у центральну районну лікарню.

Пізніше на місце події прибув власник собаки, господар будинку, який відвіз потерпілих на своїй машині у лікарню.

За словами власника й працівників ветмедицини, у червні тварину було щеплено від сказу, однак в неї не було ветеринарного паспорта.

Працівники лікарні ветеринарної медицини ізолювали собаку. Міліція проводить перевірку.

ТСН