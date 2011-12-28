На кордоні затримали вісім сомалійців і двох грузинів

У Закарпатті під час спроб незаконного перетину кордону затримано вісім сомалійців та двох грузинів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, на ділянці відділу «Паладь Комарівці» затримано 4 громадян Сомалі, які намагались потрапити до країн Західної Європи. Пізніше на ділянці відділу «Ужгород» були затримані ще 4 громадян Сомалі.

На ділянці відділу служби «Гута» прикордонники затримали двох громадян Грузії, які намагались потрапити до Словаччини.