На кордоні затримали вісім сомалійців і двох грузинів
01:52, 28 грудня 2011Суспільство
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Повідомлення з Закарпаття
У Закарпатті під час спроб незаконного перетину кордону затримано вісім сомалійців та двох грузинів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, на ділянці відділу «Паладь Комарівці» затримано 4 громадян Сомалі, які намагались потрапити до країн Західної Європи. Пізніше на ділянці відділу «Ужгород» були затримані ще 4 громадян Сомалі.
На ділянці відділу служби «Гута» прикордонники затримали двох громадян Грузії, які намагались потрапити до Словаччини.
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