У Харкові почистили ювелірну крамницю

У Харкові вчора ввечері пограбовано ювелірний магазин.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, двоє невідомих, прикриваючи обличчя чорними шапками, увірвались в розташовану на проспекті Гагаріна ювелірну крамницю.

Погрожуючи продавцям предметом, схожим на пістолет, чоловіки розбили вітрину, забрали коштовності та втекли.

За фактом пограбування порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).

Сума збитку встановлюється. По області введено план перехоплення.