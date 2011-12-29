Зроблено перший крок до об'єднання МНС і МВС

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА вважає, що об’єднання МНС і МВС має бути підпорядковано створенню нової конфігурації державних функцій у сфері національної безпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, таким чином В.БАЛОГА прокоментував концепцію реформування Міністерства надзвичайних ситуацій, яка передбачає об’єднання з Міністерством внутрішніх справ.

"Відрадно, що зроблено перший крок до подальшого реформування органів влади, на які покладено функцію суспільної безпеки. Відзначу, що колеги з Мін’юсту у стислий термін виконали великий теоретичний проект. Це свідчить про спільну налаштованість на те, щоб об’єднати МНС і МВС, по можливості, швидко. Однак при цьому потрібно не допустити і поспіху", - сказав В.БАЛОГА.

За його словами, розробка концепції реформування МНС стала логічним продовженням адміністративної реформи, започаткованої ще у 2010 році.

Він також повідомив, що Міністерство юстиції вже розробило проекти відповідного указу Президента України, положення про реорганізоване МВС і Держнаглядпраці. Тепер ці документи мають пройти процедуру погодження з низкою зацікавлених міністерств і відомств. МНС також підготувало свої зауваження та пропозиції.

За словами В.БАЛОГИ, мета пропозицій МНС полягає у тому, щоб реформування двох міністерств відбувалося за прикладами провідних країн Європи і новітнім практичним досвідом у цій сфері, адже йдеться не про звичайне злиття двох органів влади, а про створення нової конфігурації державних функцій у сфері національної безпеки.

"Дехто вважає, у тому числі й у Міністерстві надзвичайних ситуацій, що мова йде про нехитру маніпуляцію із структурою, кадрами і фінансами двох органів. Це спрощене, якщо не сказати – примітивне уявлення. У своїх пропозиціях МНС наполягає, що такий підхід не дасть очікуваного ефекту. І цьому є достатньо вагомих аргументів. Ми лише застигнемо на півдорозі між Радянським Союзом і Європою, коли нова структура ніби і матиме європейську обгортку, а за суттю лишиться "совковою". Цього ніяк не можна допустити", - застерігає міністр.

Саме тому, за словами В.БАЛОГИ, МНС пропонує у реформуванні йти не від інтересів відомства, а від функцій, спрямованих на забезпечення інтересів людини і суспільства.

"Наприклад, МВС треба позбавити невластивих йому як правоохоронному і силовому органу завдань із водійського всеобучу чи надання дозволів на мисливську зброю. Паспортний контроль можна передати тому ж Мін’юсту. Також доцільно зосередити повноваження контрольних органів, які опікуються безпекою життєдіяльності, в єдиному центрі. Є й інші ініціативи з поліпшення державного управління. Їх треба ретельно вивчити, добре порадитися і вже потім внести до фінального пакета документів на розгляд Президента", - пояснив міністр.

В.БАЛОГА також вважає за необхідне винести концепцію реформування МНС і МВС на громадське обговорення, оскільки йдеться про проект, який торкається всіх громадян країни.

"Своє слово мають сказати впливові громадські організації, у тому числі і професіонали із правоохоронної та рятувальної справи. Без сумніву, корисною буде експертиза запропонованих змін правниками і правозахисниками, фахівцями із суміжних галузей. За такої умови в державі буде прийнято максимально зважене, всебічно продумане і легітимне рішення", - переконаний керівник МНС.