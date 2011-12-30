На Алясці прокинувся вулкан
00:15, 30 грудня 2011Суспільство
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Хмара попелу суне на Канаду
ВулканКлівлендпрокинувся вчетвер наАлеутськихостровахвамериканськомуштатіАляска,викинувшистовппопелунависотудо 4,5кілометра,передаєAssociated Press.
Яквиднопо знімкахз космосу, хмарапопелурухаєтьсявпівденно-східномунапрямку.
Службаспостереження, невиключаючиповторнихвикидівпопелу, підняларівень небезпекидляавіаціїврайонівулкану.
Як наголошуєтьсявповідомленні, фахівціцілийрік стежилизаактивністювулканаКлівленднаостровіЧугінадакза 1500кмнапівнічний західвідАнкоріджа
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