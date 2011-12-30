На Алясці прокинувся вулкан

Хмара попелу суне на Канаду

ВулканКлівлендпрокинувся вчетвер наАлеутськихостровахвамериканськомуштатіАляска,викинувшистовппопелунависотудо 4,5кілометра,передаєAssociated Press.



Яквиднопо знімкахз космосу, хмарапопелурухаєтьсявпівденно-східномунапрямку.



Службаспостереження, невиключаючиповторнихвикидівпопелу, підняларівень небезпекидляавіаціїврайонівулкану.



Як наголошуєтьсявповідомленні, фахівціцілийрік стежилизаактивністювулканаКлівленднаостровіЧугінадакза 1500кмнапівнічний західвідАнкоріджа

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