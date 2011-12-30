Кабмін дозволив возити кислоту через Бердянськ

Постанова на офіційному порталі

Кабінет міністрів України розширив перелік пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Текст відповідної постанови від 28 грудня № 1351 оприлюднено на Урядовому порталі. Зокрема, до переліку внесено Бердянський морський торговельний порт, який матиме право на переміщення сірчаної кислоти. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

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