Кабмін дозволив возити кислоту через Бердянськ
01:46, 30 грудня 2011Суспільство
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Постанова на офіційному порталі
Кабінет міністрів України розширив перелік пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Текст відповідної постанови від 28 грудня № 1351 оприлюднено на Урядовому порталі.
Зокрема, до переліку внесено Бердянський морський торговельний порт, який матиме право на переміщення сірчаної кислоти.
Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
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